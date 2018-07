Groen licht voor overname rusthuizen Senior Assist TMA

03 juli 2018

10u45

Bron: Belga 0 De Belgische Mededingingsautoriteit heeft de overname van woonzorgcentra en assistentiewoningen van Senior Assist door Senior Living Group goedgekeurd. Zowel Senior Living Group als Senior Assist zijn actief in de sector van de residentiële ouderenzorg in België, maar de overname veroorzaakt geen beperking van de concurrentie op de betrokken markten, klinkt het.

Financiële problemen

Eerder dit jaar raakte bekend dat Senior Assist zijn activiteiten in ons land wil stoppen, omwille van financiële problemen. De rusthuisgroep telde op haar hoogtepunt 3.000 bejaarden en 2.200 personeelsleden in 40 rusthuizen. Daarvan bleven er eerder dit jaar 24 vestigingen over.

Het overgrote deel daarvan gaat nu naar Senior Living Group - de grootste private speler in ons land. Die groep is in handen van het beursgenoteerde Korian uit Frankrijk.