Groen licht voor nieuw opslaggebouw kernafval in Tihange HLA

20 februari 2020

20u01

Bron: Belga 0 Waals minister voor Ruimtelijke Ordening Willy Borsus (MR) heeft groen licht gegeven voor de bouw van nieuw pand voor de opslag van kernafval in Tihange. Dat gebeurde na een gunstig advies van de adviescommissie, meldt La Libre donderdag op haar website.

De gemachtigde ambtenaar had de vergunning in oktober geweigerd, maar uitbater Engie Electrabel ging hiertegen in beroep bij de minister. Borsus besliste uiteindelijk na een positieve beslissing van zijn administratie de stedenbouwkundige vergunning af te leveren zoals de beroepscommissie had geadviseerd.

De uitbater van de kerncentrale voorziet een gebouw van 90 op 36 meter op te trekken waarin 117 containers met een maximale hoogte van 6 meter kunnen worden opgeslagen.