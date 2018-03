Groen licht voor mobiliteitsvergoeding 'cash for cars' IB

16 maart 2018

00u30

Bron: Belga 2 De plenaire Kamer heeft gisteren het wetsontwerp goedgekeurd dat de mobiliteitsvergoeding invoert, ook wel bekend als "cash for cars". De maatregel laat mensen toe om een bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen.

De tekst kreeg de steun van de meerderheid en Vlaams Belang. PS, cdH, Ecolo-Groen en PVDA stemden tegen, terwijl sp.a, DéFI en Vuye & Wouters zich onthielden.

De hoogte van de vergoeding zal berekend worden in functie van de catalogusprijs van de wagen en per jaar geïndexeerd worden. De maatregel, die afgesproken was in het zomerakkoord, moet de fileproblematiek helpen oplossen.

Vraagtekens

Verschillende studies plaatsen vraagtekens bij het potentiële succes van de maatregel. Een recent rapport van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit schat dat slechts drie tot negen procent van de gezinnen voor dit systeem zullen kiezen, dus ergens tussen de 15.000 en de 50.000 gezinnen. Indien het resultaat zich binnen die vork bevindt, dan zal dat een "niet onbelangrijke bijdrage" leveren voor het terugdringen van het aantal wagens op onze wegen, stelde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Mobiliteitsbudget

De sociale partners adviseerden een mobiliteitsbudget in te voeren, een jaarlijks budget dat de werkgever aan een werknemer kan geven in plaats van een bedrijfswagen en waarmee die werknemer dan een kleiner, zuiniger model kan kiezen, net als andere mobiliteitsoplossingen zoals een treinabonnement en de rest van het budget kan worden uitgekeerd. Minister Van Overtveldt liet verstaan dat de regering op een zucht van een akkoord staat.