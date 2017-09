Groen licht voor fusie van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem

In Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben de gemeenteraden vanavond de principiële beslissing goedgekeurd om een fusieproject op te starten. In Lovendegem stemden 18 gemeenteraadsleden voor de fusie, twee hebben zich onthouden. In Waarschoot werden 15 ja-stemmen uitgebracht tegenover drie onthoudingen. In Lovendegem werd de fusie unaniem goedgekeurd.