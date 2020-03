Groen licht voor Europese klinische studie naar vier mogelijke coronamedicijnen Belga

31 maart 2020

16u56 6 In vier Belgische ziekenhuizen zal nog deze of begin volgende week gestart worden met het testen van vier mogelijke therapieën om Covid-19 te behandelen. Alle goedkeuringen om van start te mogen gaan, zijn binnen, meldt UZA-professor Herman Goossens, die het grootschalige Europese project coördineert.

COMBACTE is een Europees netwerk van ziekenhuizen en laboratoria dat op korte termijn grootschalige klinische studies opzet. Vanuit Frankrijk kwam recent het initiatief om vier veelbelovende therapieën om het coronavirus te behandelen, te testen op patiënten. Ook in België zouden in vier ziekenhuizen in totaal minstens vierhonderd patiënten behandeld worden bij de klinische studie.

Uitzonderlijk snel goedgekeurd

Daarvoor moest er eerst nog groen licht komen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de ethische commissies in de deelnemende ziekenhuizen. Die goedkeuringen zijn er nu, zegt klinisch bioloog Herman Goossens van het UZA.

“Het protocol is uitzonderlijk snel goedgekeurd”, zegt hij tevreden. “We wachten nu nog op de logistiek. Wanneer de medicijnen aankomen, zullen we deze vanuit de centrale apotheek van het UZA verdelen.”

Goossens wil op korte termijn ook extra ziekenhuizen betrekken in het onderzoek. Hij verwacht nog deze of begin volgende week van start te kunnen gaan. De financiering van het project wordt gedaan door de FOD Volksgezondheid.

