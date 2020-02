Groen licht voor bijzondere opsporingsmethoden in onderzoek naar aanslagen 22 maart MDG TMA

10 februari 2020

14u52

Bron: belga 0 De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft de bijzondere opsporingsmethoden goedgekeurd die gebruikt waren in het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016. Dat melden de advocaten van de burgerlijke partijen in de zaak. De BOM-controle was de laatste fase in de procedure voor de raadkamer zich kan buigen over de doorverwijzing van de verdachten naar het hof van assisen of naar de correctionele rechtbank. Een eerste zitting in die doorverwijzingsprocedure wordt eind februari verwacht.

De aanslagen van 22 maart op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek kostten het leven aan 32 mensen, terwijl zo'n 340 personen gewond raakten. Beide aanslagen kwamen een viertal maanden na de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs en waren het werk van dezelfde cel IS-terroristen. Drie terroristen lieten die dag zelf het leven, maar in de weken en maanden nadien werden in totaal 13 personen in verdenking gesteld. Een groot deel van hen zit nog steeds in voorlopige hechtenis.

In haar arrest heeft de KI nu vastgesteld dat de bijzondere opsporingsmethoden die bij het gerechtelijk onderzoek gebruikt zijn, regelmatig en volgens de wettelijk bepaalde voorschriften werden aangewend.

Assisen of correctioneel?

In de volgende stap in de aanloop naar een proces over de aanslagen moet de raadkamer oordelen welke verdachten voor het assisenhof moeten terechtstaan en welke voor de correctionele rechtbank. Het federaal parket wil Salah Abdeslam, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi en Hervé Bayingana Muhirwa voor het assisenhof brengen, en Smail en Ibrahim Farisi voor de correctionele rechtbank laten terechtstaan. Voor Faycal Cheffou, Brahim Tabich en Youssef El Ajmi vraagt het federaal parket de buitenvervolgingstelling.

Een eerste zitting voor de raadkamer zou naar alle waarschijnlijkheid op 20 februari plaatsvinden.