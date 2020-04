Groen licht om op 4 mei naar volgende fase te gaan, maar wat verandert er dan ook alweer? ADN

29 april 2020

19u02 16 De eerste fase van het afbouwplan gaat zoals voorzien op 4 mei in. De experten van de GEES, de groep belast met de exitstrategie, hebben verklaard dat de huidige evolutie van de corona-epidemie dat toelaat, heeft premier Sophie Wilmès (MR) woensdagavond laten weten. Op 4 mei kunnen dus heel wat bedrijven terug aan de slag, mits de nodige beschermingsmaatregelen.

Vanaf 4 mei verandert concreet het volgende:

• Industrie- en B2B-bedrijven mogen geleidelijk herstarten, mits respect voor de regels van social distancing.

• Telewerk blijft de norm.



• Wat winkels betreft, mag er nog niets extra openen, behalve stoffen- en naaiwinkels. Zij zijn belangrijk voor wie zelf mondmaskers wil maken.



• In de gezondheidszorg volgt een geleidelijke uitbreiding van de dienstverlening.



• Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.

• We moeten ons ook niet langer beperken tot wandelen, fietsen of lopen. Ook andere contactloze sporten zijn toegestaan. Enkele voorbeelden: tennis, atletiek, vissen, kajakken, golf,... Het blijft verboden om gedeelde douches, kleedkamers of cafetaria’s te gebruiken.

• Iedereen ouder dan 12 jaar moet vanaf 4 mei een mondmasker (of een sjaal of bandana) dragen op het openbaar vervoer. Op openbare plaatsen wordt het gebruik van mondmaskers aangeraden.

Het ministerieel besluit over deze fase wordt donderdag in het Staatsblad gepubliceerd.

