Groen licht om naar Luxemburg, Kroatië en Roemenië te reizen, maar oranje bij terugkeer naar België. Hoe kan dat? AW

13 juli 2020

09u51 0 Dit weekend werd de lijst met ‘oranje zones’ – zones waar een verhoogde waakzaamheid geldt – een stuk uitgebreider. Onder meer Luxemburg, Kroatië en Roemenië werden aan de lijst toegevoegd, tenminste zodra je terugkeert naar België. Wil je naar daar vertrekken, krijg je nog altijd groen licht volgens de website van Buitenlandse Zaken . Hoe zit dat precies?

Terwijl er eerst geen enkele regio werd aangeduid als ‘oranje zone’, is de lijst inmiddels bijgewerkt en uitgebreid. Volgende landen zijn groene zones als je naar daar reist, maar zodra je terugkeert, geldt een oranje etiket en dient er verhoogde waakzaamheid te zijn bij de reizigers:

Groothertogdom Luxemburg, Oberösterreich (Oostenrijk), Bulgarije, Kroatië, Aragon en Catalonië (Spanje), Trento (Italië), Algarve en Alentejo (Portugal), Moravskoslezský (Tsjechië), Śląskie (Polen), Roemenië, Midland, North East & Yorkshire, Northern Wales en Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk), en Ticino (Zwitserland).



Waarom krijgen landen als Luxemburg en Kroatië groen licht bij vertrek, maar kleuren ze plots oranje als je terugkeert? “Groen licht bij vertrek betekent dat je naar daar kan reizen en dat het land van bestemming geen verplichtingen oplegt zoals een test of quarantaine”, verduidelijkt Arnaud Gaspard, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Vanuit België geldt wel een advies, namelijk dat van verhoogde waakzaamheid. “Bij een terugkeerbeweging uit een groene zone is er geen probleem. Maar keer je terug uit een oranje zone, dan vragen we om verhoogde waakzaamheid. Omdat het aantal besmettingen er bijvoorbeeld hoger ligt dan in België”, aldus Gaspard. “Er is daar iets aan de hand, dus je draagt beter een mondmasker en respecteert de afstandsregel.”

Cyprus, Denemarken, Ierland en IJsland kleuren wél oranje als je naar daar reist. Zo is het in Ierland en IJsland verplicht om eerst in quarantaine te gaan. De andere landen vragen aan de reiziger om zich te laten testen.

Rode zones

Ook bij rode zones – zones waar reizen niet mogelijk of toegelaten is - wordt er een onderscheid gemaakt: “Enerzijds zijn er landen zoals Noorwegen die Belgen voorlopig niet toelaten, anderzijds kan er ook een verbod vanuit België worden opgelegd, zoals dat voor Zweden het geval is.”