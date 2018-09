Groen lanceert tienpuntenplan om samenleven te bevorderen jv

30 september 2018

07u17

Bron: belga 2 Groen heeft in de aanloop naar de lokale verkiezingen een 'Actieplan Ontmoeten' opgesteld dat een van de speerpunten van zijn campagne moet worden. "Hoe willen we samenleven? Naast elkaar of met elkaar? Ook dat is een cruciale vraag op 14 oktober. Wij zeggen heel duidelijk: mét elkaar", aldus federaal fractieleider en kopman van Groen in Mechelen Kristof Calvo.

De partij verwijst naar het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent waaruit onlangs nog bleek dat 46 procent van de Belgen zich soms tot altijd eenzaam voelt. Volgens Groen hebben steden en gemeenten echter heel wat hefbomen om contacten te stimuleren.

"Overal waar we de kans krijgen om mee te besturen wil Groen van meer ontmoeting tussen mensen een prioriteit maken. Met een ambitieuze doelstelling: iedereen moet tegen 2024 zijn buren kennen", zegt Calvo.

Deur-aan-deuracties

Concreet stelde de partij daarvoor een tienpuntenplan op met zowel kleine als grotere maatregelen. Het gaat onder meer om meer investeringen in de publieke ruimte (onder andere parken, tuinen en sportpleintjes), buurtengagementsnetwerken (BEN) en de Gemeentelijke Administratieve Felicitatie (GAF) als alternatieven voor de buurtinformatienetwerken (BIN) en de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS), het steunen van straat- en buurtfeesten met een buurtbudget en het organiseren van deur-aan-deuracties om ouderen op te zoeken die dreigen te vereenzamen.

Ook het bevorderen van het sport- en verenigingsleven - in de eerste plaats voor mensen die daar door omstandigheden niet aan kunnen deelnemen, maar dat wel willen - is van belang.

Nog een van de voorstellen is de burgemeester expliciet bevoegd maken voor "samenleven". "In een stad of gemeente speelt een burgemeester een sleutelrol. Zijn of haar stijl bepaalt mee het samenleven", klinkt het.

