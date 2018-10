Groen in Vilvoorde: “We nemen onze tijd. Het vertrouwen met sp.a is echt wel gebroken” SVM

24 oktober 2018

13u34

Groen heeft nog geen standpunt ingenomen over de uitnodiging die de sp.a gisteravond uitstuurde om toch opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan zitten in Vilvoorde. "We willen hierover rustig de tijd nemen en onze achterban raadplegen. Na de jarenlange samenwerking met de sp.a is het vertrouwen echt wel gebroken", aldus Barbara De Bakker. Zij is een van de drie Groen-verkozenen.

In de nacht van zondag op maandag bereikte het kartel sp.a-Groen, CD&V en Open Vld een akkoord over de vorming van een nieuwe coalitie en het bestuursakkoord. Maar toen bleek dat burgemeester Hans Bonte (sp.a) geen schepenmandaat wou geven aan kartelpartner Groen. Hun kandidaten waren te onervaren, luidde zijn uitleg. Daarop kozen de groenen voor de oppositie.

Even later verspreidden Open Vld, Groen en N-VA een mededeling waarin ze fel uithaalden naar "de brutaliteit” van Bonte. Ze verweten hem ook woordbreuk. Er werd een pauze in de coalitiebesprekingen aangekondigd tot 11 november, niet toevallig Wapenstilstand.

CD&V lanceerde daarop een oproep om de gesprekken te hervatten. Sp.a wil “constructief meewerken aan een snelle oplossing voor de ontstane politiek impasse". Een schepenmandaat voor Groen is daarbij niet uitgesloten.

“Niet om de postjes te doen”

"We hebben nog geen standpunt ingenomen over het voorstel van sp.a en CD&V. We bekijken momenteel nog de verschillende opties die openliggen. De afgesproken coalitie, de vorming van een anticoalitie of ons terugtrekken in de oppositie? Alles is nog mogelijk", aldus De Bakker. "De komende dagen zullen we onze achterban raadplegen, dat wordt belangrijk.”

Volgens Groen heeft Bonte de partij gisteravond zelf gecontacteerd over het nieuwe sp.a-standpunt, maar is over een schepenpost nog niet gesproken. "Voor ons is het niet om de postjes te doen. We willen wel mee aan tafel zitten en wegen op het beleid. Daarvoor is de aanwezigheid in het schepencollege noodzakelijk. We hebben geen zin om mee te doen vanuit de tweede lijn", besluit De Bakker.