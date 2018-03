Groen in Gent wil stadsmunt voor lokale economie kv

27 maart 2018

16u34

Bron: Belga 0 Schepen Elke Decruynaere (Groen) wil dat Gent een eigen stadsmunt krijgt om lokale diensten en goederen mee te betalen. Het voorstel om naast de euro zo een munt te lanceren komt na de volgende gemeenteraadsverkiezingen op tafel. Op het einde van de volgende legislatuur zou op die manier 2,5 miljoen euro moeten circuleren. Schepenen van de meerderheidspartij zijn alvast bereid om een deel van hun loon in de lokale munteenheid te ontvangen.

Met de lokale munt wil Groen de lokale economie en de korte keten versterken. "Of het nu gaat om de bloemist om de hoek, je favoriete pizzeria of een start-up in marketing, lokaal ondernemerschap verdient onze steun", zegt Decruynaere. Met het voorstel zou de stadsmunt naast de euro functioneren. Beide zouden ook evenveel waard zijn. "Stad Gent is verantwoordelijk voor de uitgifte van het geld en de waarborg van de munt, maar zal hiervoor ook samenwerken met private partners", zegt de schepen.

Steden als het Britse Bristol en het Franse Nantes hebben ook een eigen munt gelanceerd. Of de munt enkel op smartphone en betaalkaart zal bestaan, dan wel of er ook cash geld zal uitgegeven worden, laat Decruynaere nog open. Net als de naam van de nieuwe stadsmunt.