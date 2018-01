Groen houdt nationaal crisisberaad over zaak-Meeuws "Van Besien kan kartel Samen nog opblazen, wettelijk gesproken" Sven Spoormakers

10u10

Staat het kartel Samen op barsten in Antwerpen? Voorzitter Wouter Van Besien belegt op dit moment een extra nationaal partijbureau over de zaak-Meeuws. "Wettelijk is het nog mogelijk om 'Samen' op te heffen. De politieke realiteit is natuurlijk wel dat het kartel met veel bombarie is aangekondigd en goedgekeurd werd door de congressen van Groen en sp.a." Dat zegt professor politieke wetenschappen Dave Sinardet (VUB). Groen belegt om 10.30 uur een extra nationaal partijbestuur over de zaak-Meeuws.

Bij Groen Antwerpen begrijpen ze niet wat er gebeurt. Volgens onze bronnen bood Meeuws gisteren wel degelijk zijn ontslag aan bij Wouter Van Besien en Jinnih Beels. “Hij gaf niet de indruk dat die beslissing nog bevestigd moest worden”, klinkt het bij een bron bij Groen. Vanochtend vindt er topoverleg plaats over deze nieuwe, onverwachte situatie. Om 10.30 uur is er een extra nationaal partijbestuur bij Groen over de kwestie-Meeuws. Pas daarna zal voorzitter Wouter Van Besien, bovendien lijsttrekker van Samen in Antwerpen, reageren. Maar waar dat topoverleg zal plaatsvinden en wat daar precies zal besproken worden, daarover houden ze bij Groen de lippen stijf op elkaar. "Er wordt nu volop bekeken wat we gaan doen", luidt het. Voorlopig is niemand van Groen beschikbaar voor een officiële reactie.

Nog tijd tot maand voor verkiezingen

Eén ding is wel al duidelijk: wettelijk is het nog perfect mogelijk om de kartellijst 'Samen' nog op te doeken, mocht Groen dat willen. "De kieslijsten zijn nog niet ingediend. Dat moet pas een maand voor de verkiezingen, en pas dan ligt alles officiëel vast - tot dan kan je nieuwe lijsten vormen en nieuwe kandidaten op een nieuwe plaats op de lijst zetten", zegt professor politieke wetenschappen Dave Sinardet (VUB). "Maar daarnaast is er de politieke realiteit, natuurlijk. Samen is met veel bombarie aangekondigd en goedgekeurd door de partijcongressen van zowel Groen als sp.a."

De zaak-Meeuws begint wel te wegen op het kartel, stelt Sinardet vast. "Het is een nieuw politiek merk dat zich nog in de markt moest zetten, maar tot dusver is Samen alleen nog maar in het nieuws gekomen omdat Meeuws in opspraak kwam. Als Groen nu niet verder wil met Meeuws, is dat òòk weer ongelukkig wat communicatie betreft, want gisteren zei Wouter Van Besien nog dat hij achter Meeuws bleef staan - ook al klonk er wat opluchting door toen hij er als de kippen bij was om het terugtreden van Meeuws aan te kondigen. Dat is, nu die beslissing is teruggedraaid, behoorlijk lastig voor Van Besien."

Man zonder blazoen

"Zonder te oordelen over schuld of onschuld van Meeuws, de man is intussen wel geen troef meer op de lijst van Samen", gaat Sinardet verder. "Komt een burgemeester als Daniel Termont in zo'n zaak terecht, is dat hoogstens een smet op zijn blazoen. Want de mensen kennen hem van zoveel àndere dingen, die hij wel goed heeft gedaan. Het probleem van Meeuws is dat hij nog geen blazoen hàd: hij is bij het brede publiek enkel bekend geworden omdat hij met negatieve affaires in het nieuws is gekomen. Het is héél moeilijk om zo aan een politieke carrière te beginnen."

