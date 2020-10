Groen: “Het is op menselijk vlak niet gelopen zoals we gewild hadden” LH

05 oktober 2020

14u16 34 Het partijbestuur van Groen heeft besloten om het besluitvormingsproces voor de aanduiding van de ministers te evalueren. Dat heeft de partij aangekondigd in een persbericht.

Groen-fractieleider Kristof Calvo uitte de voorbije dagen zijn teleurstelling over het feit dat hij geen minister is geworden in de regering De Croo I, howel hij dagen en nachten mee aan het regeerakkoord werkte. Dat de kwestie erg pijnlijk blijft en hem zelfs doet twijfelen over zijn politieke toekomst, was gisteren nog duidelijk in ‘De Zevende Dag’. Daar ging een bijzonder emotionele Calvo dieper in op het feit dat hij koudweg werd gepasseerd door voorzitster Meyrem Almaci.

Calvo was maandag zelf niet aanwezig op het partijbestuur, maar de ‘zaak-Calvo’ lag er wel duidelijk op tafel. “Het partijbestuur onderstreept dat de voorzitter en de hele onderhandelingsploeg samen een breedgedragen regeerakkoord bereikten en roept hen ook op samen toe te zien op de verdere uitvoering ervan", meldt de partij nu. “Wat betreft de aanstelling van Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten als ministers bevestigt het partijbestuur van Groen dat die conform de afspraken zijn verlopen.”



“Toch kan elke procedure beter”, geeft de partij toe. “Het is op menselijk vlak niet gelopen zoals we gewild hadden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de manier waarop kandidaten geïnformeerd worden, vooral als de timing heel kort is. Het partijbestuur besluit daarom om het besluitvormingsproces voor de aanduiding van de ministers te evalueren.”

Ik heb niet zelf een ministervoorstel gedaan. Degenen die het moesten weten, weten hoe het is gelopen Groen-voorzitster Meyrem Almaci

In tegenstelling tot andere partijen heeft de voorzitter bij Groen momenteel niet het voorrecht om ministers aan te duiden: daar moet de zogenaamde partijraad, een orgaan met vijftig verkozen leden, over stemmen. Maar het woord van voorzitter Almaci weegt wel zwaar door.



Tegenover de VRT ontkent Almaci wel dat zij de ministers heeft voorgesteld. “Ik heb niet zelf een ministervoorstel gedaan. Degenen die het moesten weten, weten hoe het is gelopen.” Almaci zei ook nog dat ze de diepe teleurstelling van Calvo begrijpt en met hem een gesprek zal hebben. “Hij is een raspoliticus waar we als partij de komende jaren nog veel aan gaan hebben.”