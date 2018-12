Groen herhaalt voorstel voor wisselmeerderheid: “N-VA is duidelijk niet geïnteresseerd in een oplossing” ADN

03 december 2018

13u37

Bron: Belga 0 Groen-Kamerlid Kristof Calvo herhaalt zijn voorstel om de premier een wisselmeerderheid aan te bieden over de resoluties rond het VN-migratiepact die voorliggen in de Kamer. "N-VA is duidelijk niet geïnteresseerd in een oplossing. Wij willen wel deel zijn van een oplossing in het belang van ons land", aldus Calvo. Probleem is dat N-VA al duidelijk heeft gemaakt dat een wisselmeerderheid het einde van de regering zou betekenen.

"Een regering die naar Marrakech gaat, steunen wij wel", reageert Calvo op de uitspraken van N-VA over het migratiepact. N-VA zet zich steeds forser af tegen dat pact, zelfs in die mate dat het voortbestaan van de regering een groot vraagteken is geworden. De andere coalitiepartners MR, CD&V en Open Vld staan achter het pact.

Vandaag staat in het parlement de bespreking van de twee resoluties geprogrammeerd waarmee oppositiepartijen Ecolo-Groen enerzijds en cdH-DéFI anderzijds de regering oproepen het migratiepact onvoorwaardelijk goed te keuren. De groenen herhalen hun voorstel om de voorstanders van het pact binnen de coalitie een wisselmeerderheid te bieden. "Een wisselmeerderheid is de enige mogelijkheid die over blijft voor de premier. Als het parlement groen licht geeft, kan hij met een sterk mandaat naar de VN-top trekken", aldus Calvo.

“Michel, laat u niet chanteren”

Hij roept de premier op zich niet te laten chanteren. "N-VA-voorzitter Bart De Wever en vicepremier Jan Jambon lijken te denken dat N-VA 150 Kamerzetels heeft. Dat is niet zo. Integendeel, er is een overduidelijke meerderheid in het parlement om gewoon te doen wat de premier op de tribune van de VN heeft verklaard: dit pact steunen. Dan moet er maar gewerkt worden met een wisselmeerderheid", vindt het Kamerlid.

Hij benadrukt dat er in de tekst ook zaken staan waar de groenen het moeilijk mee hebben. "Maar het is nu eenmaal een compromistekst tussen heel wat landen. Net die internationale samenwerking is essentieel om een mondiale uitdaging als migratie aan te pakken.”

Een regering die naar Marrakech gaat, steunen wij wel. N-VA is duidelijk niet geïnteresseerd in een oplossing. Wisselmeerderheid blijft als enige optie over. Wij willen wel deel zijn van oplossing. Kristof Calvo(@ kristofcalvo) link