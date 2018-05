Groen hekelt "10 gebroken beloftes" van Vlaamse en federale regering TK

25 mei 2018

12u00

Bron: Belga 0 Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben deze legislatuur een heleboel beloftes uit hun respectieve regeerakkoorden gebroken en ambities niet gehaald. Dat heeft Groen naar eigen zeggen vastgesteld bij het opmaken van een voorlopige balans. Groen haalt uit naar het gebrek aan realisaties op het vlak van onder meer eerlijke fiscaliteit, armoedebestrijding, het energiepact en het beoogde federale begrotingsevenwicht.

Groen presenteerde vandaag een lijst van "10 gebroken beloftes" van de twee regeringen en deed dat niet toevallig op de Grote Markt van Antwerpen, de thuishaven van N-VA-voorzitter Bart De Wever. "Hier zetelt de schaduwpremier", stelt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. "In schril contrast met het gebrek aan dadendrang van de regeringen, staan de harde woorden die vaak van hieruit vertrekken. Die leiden tot verdeeldheid binnen de regeringen én tot polarisatie in de samenleving."

Almaci stelt dat Groen heel andere regeerakkoorden zou hebben gesloten, aangezien de huidige van N-VA, CD&V en Open Vld volgens haar "niet ambitieus genoeg" zijn. "De lat lag te laag, maar zelfs die hebben ze niet gehaald", vindt ze. "Het contract met de burger is eigenlijk grotendeels dode letter gebleven."

Groen hekelt dat het leefloon niet werd opgetrokken tot de armoedegrens, er federaal geen uitzicht is op een begroting in evenwicht, er in Vlaanderen nog steeds 14.000 mensen met een handicap op een wachtlijst staan, het rijbewijs met punten niet werd ingevoerd, de Vlaamse boskaart weer werd ingetrokken, een lerarenloopbaanpact uitblijft, het energiepact in twijfel blijft getrokken worden, er geen regionaal vrachtroutenetwerk werd uitgebouwd, de maatregelen voor een eerlijkere fiscaliteit een "lege doos" blijken en de hervorming van het overheidsapparaat niet tot de beloofde opbrengsten heeft geleid.