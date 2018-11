Groen haalt zwaar uit: “Regering gedraagt zich als stelletje zakkenrollers op de trein” kg

24 november 2018

18u29

Bron: Belga 0 Groen en Ecolo willen na de federale verkiezingen van mei 2019 samen de grootste fractie in de Kamer vormen. Dat heeft Groen-voorzitter Meyrem Almaci vandaag gezegd op een partij-evenement in Gent. Daarnaast was de voorzitter scherp voor de huidige regering.

Groen organiseerde zaterdag een 'startdag' voor alle 598 partijleden die vorige maand verkozen raakten als lokaal of provinciaal mandataris. Voorzitter Almaci blikte in haar slottoespraak tevreden terug op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen, maar keek ook vooruit naar de Vlaamse en federale verkiezingen van mei volgend jaar.



Groen boekte volgens haar “een historische en verbluffende overwinning”. Op de plaatsen waar Groen uit de meerderheid vloog, zoals in Kruibeke en Beersel, is dat omdat de partij té goed werk leverde, aldus Almaci. “We deden het zo opmerkelijk goed dat de traditionele partijen schrik kregen.”

Grootste fractie

Met het resultaat dat vorige maand werd geboekt in het achterhoofd, legt Almaci ook voor 2019 de laat hoog, maakte ze duidelijk. "Samen met Ecolo willen we federaal de grootste fractie worden om zo onze groene visie nog meer te laten doorwegen."



Ze vraagt haar partijgenoten om de stem te vertolken "van mensen die vandaag hun vertrouwen in de politiek kwijt zijn en niet meer zijn gaan stemmen of bij extreme partijen terechtkwamen". Het moet dan ook de ambitie van Groen zijn om "na de Dorpsstraat ook de Wetstraat groen te kleuren".

Zakkenrollers

Almaci zette haar partij af tegen de huidige meerderheidspartijen, die ze verwijt de aandacht af te leiden van zaken als de uittredingsvergoeding van politici, de tegenvallende begrotingscijfers en de slechte luchtkwaliteit.



“Deze regering gedraagt zich stilaan als een groepje zakkenrollers op de trein. Ze leiden je af en achter je rug om belazeren ze je. Ze leiden je af met doemverhalen over het VN-verdrag waar ze twee jaar zedig over zwegen, maar achter je rug blijven de facturen stijgen”, klinkt het.

Deze regering gedraagt zich stilaan als een groepje zakkenrollers op de trein.

Identiteit

Debatten over identiteit zijn het favoriete afleidingsmanoeuvre, maar Groen heeft geen schrik van identiteitsdebatten, aldus nog Almaci. "Wij gebruiken identiteit als middel om mensen te emanciperen, in plaats van te verdelen. (...) Dat is iets anders dan de angst oppoken en de miserie te laten ophopen, om zo de mislukkingen van het eigen beleid te doen vergeten."



Ze pikte er met name staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uit, die volgens haar "zelf een crisis organiseert in plaats van te besturen".

