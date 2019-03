Groen: "Geen doktersbriefje voor wie minder dan week ziek is" RW

14 maart 2019

Bron: De Morgen 43 Een paar dagen ziek? Dan hoeft een doktersbriefje niet meer, vindt Groen. Wie langer afwezig is, moet slimmer begeleid worden door zijn huisarts. De partij wil zo iets doen aan het langdurig ziekteverzuim.

Meer dan 400.000 Belgische werknemers zitten langdurig thuis wegens ziekte. Daar wil Groen iets aan doen. Zo moet het doktersbriefje op de schop voor wie minder dan een week afwezig is. "Een kwestie van wederzijds vertrouwen", zegt Kamerlid Evita Willaert. "Te veel mensen gaan naar de dokter enkel en alleen om een briefje te halen."

Huisdokters zouden zo ook meer tijd krijgen om langdurig zieken beter te begeleiden. Lode Godderis, prof arbeidsgeneeskunde (KU Leuven), is gewonnen voor het idee. "In Scandinavië, Nederland of het Verenigd Koninkrijk moeten er ook geen briefjes worden voorgelegd. Misbruik is er nauwelijks." Werkgevers reageren afwachtend. "We staan open voor debat", klinkt het bij het VBO, "maar dan moeten we het volledige plaatje bekijken: moet een werkgever dan ook een maand lang het loon blijven uitbetalen bij ziekte? In Noorwegen stopt dat na achttien dagen en start voor de werknemer een intens re-integratietraject."