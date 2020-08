Groen gaat in op uitnodiging van De Wever en Magnette voor ontmoeting LH

03 augustus 2020

13u07

Bron: Belga 62 Groen heeft een uitnodiging ontvangen van de preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) en gaat dinsdag samen met Ecolo in op die uitnodiging voor een gesprek over de inhoud. Dat bevestigt de woordvoerder van Groen nadat De Standaard en Het Nieuwsblad geschreven hadden dat De Wever en Magnette zich naar de groenen zouden richten.



"Groen heeft inderdaad een uitnodiging ontvangen van de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever en Paul Magnette. Net zoals bij de vorige opdrachthouders gaan we in op die uitnodiging voor een gesprek over inhoud. Zoals altijd, zullen we die gesprekken voeren samen met onze zusterpartij Ecolo, waarmee we in het federaal parlement een gemeenschappelijke fractie vormen", luidt de reactie van de partijwoordvoerder.

"De komende dagen zal moeten blijken of de uitnodiging voor de groenen waarachtig is", voegt hij er nog aan toe. "Wij stellen ons constructief op. De uitdagingen in ons land zijn enorm, zowel op het vlak van klimaat als de gezondheidscrisis en sociaaleconomische crisis. De nieuwe federale regering moet een trendbreuk realiseren, zowel groen als sociaal, en zich focussen op de uitdagingen in het leven van mensen.”

De ontmoeting vindt dinsdag plaats. Ecolo-covoorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane, en Groen-Kamerlid Kristof Calvo nemen fysiek deel aan het gesprek. Groen-voorzitster Meyrem Almaci neemt digitaal deel.

Goffin: “Bouchez blijft beschikbaar”

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) zei eerder vandaag dat Georges-Louis Bouchez en de MR beschikbaar blijven om te onderhandelen over een nieuwe federale regering. Hij reageerde daarmee op de snoeiharde uithaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die met zijn PS-collega Paul Magnette een federale meerderheid zoekt.

De Wever stelde vrijdagavond dat niemand van de ‘bubbel van vijf’ - socialisten, christendemocraten en N-VA - Bouchez in de regering wil. Hij schilderde de nota die de liberale voorzitters hadden overgemaakt aan de preformateurs af als een ‘sprookjesnota’. Zaterdag vond Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert dat de voorstellen van de preformateurs dan weer moesten worden bijgestuurd.

