Groen fietst langs gevaarlijkste kruispunten van Hoboken jv

01 september 2018

19u09

Bron: belga 0 Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben leden van Groen Hoboken samen met fractieleider Wouter Van Besien een fietstocht gedaan langs de gevaarlijkste punten in het district. "Voor Groen is verkeersveiligheid een absolute prioriteit."

De fietstocht kwam er na een bevraging bij de inwoners. "90 procent van de Hobokenaren gaf aan dagelijks langs gevaarlijke kruispunten voorbij te rijden", zegt Illias Marraha, ondervoorzitter in Hoboken. "36 procent van de ouders die hun kinderen met de fiets naar school brengen, voelt zich bovendien onveilig."

De fietsers van Groen passeerden langs de acht gevaarlijkste straten die uit de enquête naar voren kwamen. De Antwerpsesteenweg staat op 1. Het kruispunt van de Sint Bernardsesteenweg met de Hendriklei, waar eind vorig jaar nog een fietser om het leven kwam, is voor de partij ook een zwart punt.

"Zulke gevaarlijke kruispunten werken niet en moeten conflictvrij gemaakt worden", zegt Wouter Van Besien. "Dat kan relatief goedkoop, maar vaak maakt men zich er van af met het argument dat het de verkeersdoorstroom zou vertragen."

Ook Betty Van Dyck, die opkomt voor Groen in Hoboken, vindt dat de veiligheid van de fietsers prioriteit moet krijgen op het comfort van autogebruikers. "Wanneer ik met mijn kleinkinderen naar school fiets, hou ik vaak mijn hart vast. Veel ouders schakelen uit angst over op de wagen, wat het probleem natuurlijk alleen nog groter maakt."

Volgens Van Dyck moet er geïnvesteerd worden in de fietsinfrastructuur en moet er op bepaalde plaatsen, vooral aan scholen, gekeken worden naar de verkeerscirculatie. "Neem nu de Pauwenlaan, waar een kleuter- en lagere school is. Dat is een heel smalle straat waar wagens in twee richtingen door mogen. Daar een eenrichtingsstraat van maken, zou al heel veel oplossen."