Groen en Vlaams Belang willen Beke aan de tand voelen over “zwalpende contactopsporing” in extra Commissie Welzijn kg

30 juli 2020

14u58

Bron: Belga 3 De Commissie Welzijn van het Vlaams parlement moet minister Wouter Beke volgende week aan de tand kunnen voelen over de “zwalpende contactopsporing van coronapatiënten in Vlaanderen". Dat vinden Groen-parlementsleden Björn Rzoska en Jeremie Vaneeckhout. Vlaams Belanger Stefaan Sintobin, die de Commissie Welzijn voorzit, wil graag op die vraag ingaan, zegt hij.

De druk op Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) loopt op nu blijkt dat de contactopsporing in Vlaanderen nog niet op punt staat terwijl de tweede golf van coronabesmettingen volop aan kracht wint. Groen-parlementsleden Björn Rzoska en Jeremie Vaneeckhout willen de minister volgende week dinsdag aan de tand voelen in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement.

"We blijven ter plaatse trappelen als het gaat over het precies in kaart brengen van besmettingsclusters. De excuses hiervoor raken stilaan op. Dit scheef beleid weegt op Vlaanderen", klinkt het. "Het is echt hoogst zorgwekkend dat Vlaanderen achter de feiten aanholt middenin de tweede golf."

Vraag voorleggen

Vlaams Belanger Stefaan Sintobin, voorzitter van de Commissie Welzijn, sluit zich bij die vraag aan. "Uiteraard zou ik daarop willen ingaan. Alles in het contactonderzoek loopt mank, en dus zou het niet slecht zijn om de minister te horen over wat er precies allemaal fout loopt."

Aangezien het parlement in zomerreces is, kan Sintobin echter niet zelf beslissen om de Commissie samen te roepen, verduidelijkt hij. Die beslissing zit bij het Bureau van de Commissie, dat bestaat uit Sintobin en de twee ondervoorzitters, Elke Sleurs (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V). Sintobin zal de vraag nu voorleggen aan zijn twee collega’s.

