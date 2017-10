Groen en sp.a presenteren straks hun gezamenlijk Antwerps verkiezingsproject KVE

22u41

Bron: Belga 8 BELGA In Antwerpen stellen Groen en sp.a zoals verwacht vrijdagmiddag hun gezamenlijke plannen voor met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Dat hebben beide partijen gisterenavond na een laatste vergadering bevestigd. Het progressieve bondgenootschap zal vervolgens zondag worden voorgelegd aan de leden.

De gesprekken tussen Groen en sp.a liepen al maanden en draaiden rond een gezamenlijke kieslijst waar ook onafhankelijken op moeten prijken. Over de verdeling van de plaatsen werd de voorbije dagen nog druk vergaderd, waardoor het tot vanavond niet helemaal zeker was dat er een akkoord uit de bus zou komen. Het lijsttrekkerschap zou volgens verschillende media voor huidig Groen-fractieleider in de gemeenteraad Wouter Van Besien zijn, de tweede plaats voor de Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels en de derde voor Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws, maar een officiële bevestiging daarvan is er nog niet.



Ook het programma waarmee Groen en sp.a naar de Antwerpse kiezer willen trekken, is nog niet bekend. Sp.a heeft het alvast over "een uniek project dat ongezien is in de politieke wereld". Met het project hopen de twee huidige oppositiepartijen samen sterk genoeg te staan om burgemeester Bart De Wever (N-VA) het vuur aan de schenen te leggen.