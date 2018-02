Groen en sp.a ook in Borgerhout niet 'Samen' naar de kiezer

Redactie

21 februari 2018

22u06

Bron: Belga

0

In de nasleep van het uiteenvallen van het kortstondige project 'Samen' van Groen en sp.a in Antwerpen, heeft Groen vanavond beslist om ook in het Antwerpse district Borgerhout na twee opeenvolgende legislaturen niet langer met sp.a naar de kiezer te trekken. Sp.a zegt akte te nemen van die beslissing en draagt meteen huidig districtsburgemeester Stephanie Van Houtven voor als lijsttrekker.