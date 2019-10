Groen en sp.a dienen wetsvoorstel in om alcohol achter het stuur te verbieden HR

24 oktober 2019

06u44

Bron: Belga 58 Binnenland Groenen en sp.a dienen een gezamenlijk wetsvoorstel in voor een zerotolerantie voor alcohol achter het stuur. De drempel voor bestuurders zou verlagen naar 0,2 promille, om discussies over bijvoorbeeld likeurpralines te vermijden. Wie betrapt wordt met meer dan 0,5 promille in het bloed, zou meteen een cursus moeten volgen.

Voor het eerst in acht jaar tekent zich in ons land opnieuw een stijging af van het aantal verkeersdoden. De eerste zes maanden van dit jaar zijn er 306 doden gevallen in het Belgische verkeer. Dat is een stijging met liefst 27 procent ten opzichte van een jaar voordien. In Vlaanderen gaat het om een toename met 23 procent tot 152 doden.

Alcohol blijft een belangrijke rol spelen. Bijna vier op de tien bestuurders die bij een verkeersongeval ernstig gewond raakten, reden onder invloed van alcohol. Alcohol speelt ook een rol in een op de vier dodelijke ongevallen. Kamerleden Joris Vandenbroucke (sp.a) en Kim Buyst (Groen) wijzen bovendien op een opvallend pijnpunt: nergens in Europa geven zoveel mensen toe dat ze met teveel alcohol op achter het stuur kruipen.

Om die trend te keren, komen beide Kamerleden met een gemeenschappelijk wetsvoorstel om een nultolerantie in te voeren. Vandaag ligt de drempel op 0,5 promille alcohol in het bloed en 0,2 promille voor professionele bestuurders. Voor de socialisten en groenen moet dat 0,2 promille voor iedereen worden. Die kleine marge blijft overeind om discussies over bijvoorbeeld likeurpralines te vermijden.

Cursus

Naast zerotolerantie willen ze de pakkans gevoelig verhogen. Daarom pleiten ze voor een uitbreiding van het aantal controles naar minimaal 500.000 tijdens de Bob-wintercampagne, 400.000 tijdens de zomercampagne en nog eens 500.000 tijdens de overige maanden. Net zoals in Nederland willen Vandenbroucke en Buyst dat wie meer dan 0,5 promille in het bloed heeft, een cursus moet volgen. In België is dat alleen mogelijk als de rechter het oplegt. Met dat voorstel hopen ze recidive te voorkomen.