Groen en Ecolo organiseren nationale burgerdialoog in federaal parlement tvc

26 oktober 2019

17u53

Bron: Belga 0 Onder het motto "niet schreeuwen, maar praten" zijn vandaag zo'n 150 burgers op initiatief van Groen en Ecolo afgezakt naar het federale parlement om er van gedachten te wisselen over de stand van het land. De aanwezigen onderstreepten er onder meer het belang van de kennis van de andere landstaal.

En we zijn vertrokken met de Union of the State. Meer dan 150 landgenoten ontmoeten elkaar in de Kamer. Wat is jouw droom voor België? 💚💪 #samenenseble #UOTS pic.twitter.com/lVpGVWmOrl Groen(@ groen) link

Omwille van het uitblijven van een federale regering heeft de federale premier dit najaar geen 'State of the Union' gehouden. Een 'Union of the State' dan maar, redeneerden Groen en Ecolo. De groene partijen brachten 150 burgers uit alle hoeken van het land bijeen in het parlement om er in het bijzijn van de parlementsleden te debatteren over het samenleven van Frans- en Nederlandstaligen. Niet in de commissie Binnenlandse Zaken of Financiën, maar in de commissiezalen Brel, Stromae, Kompany, Thiam en Angèle.

Wat vaak naar voren werd geschoven, zo meldde woordvoerder Jonas Dutordoir van de federale fractie na afloop, was de kennis van de andere landstaal als bindmiddel tussen de gemeenschappen. Die kennis zou gestimuleerd kunnen worden via het onderwijs, of bijvoorbeeld via ondertiteling in de media. Ook is er gehamerd op het belang van het parlement als een nationale ontmoetingsplaats voor de burgers, die ook buiten de verkiezingsperiodes gehoord moeten kunnen worden.

Voorafgaand aan 'Union of the State' trokken Groen en Ecolo op huisbezoeken naar plaatsen waar vele mensen bij de laatste parlementsverkiezingen op 26 mei blanco of voor extreme partijen hadden gestemd.