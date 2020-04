Groen en Ecolo: “Niet Electrabel, maar de politiek beslist over kernuitstap” JG

16 april 2020

11u13

Bron: Belga 2 Groen en Ecolo nemen het niet dat Engie Electrabel zich in volle coronaciris in een brief richt tot premier Wilmès om de kernuitstap uit te stellen. "Het is niet Electrabel dat beslist, wel de politiek.”

De Tijd schrijft donderdag dat Engie Electrabel wil dat er een beslissing komt over het langer openhouden van de kerncentrales en daarom een brief stuurde met de vraag om snel de knoop door te hakken "Slechte timing", repliceerde de premier reeds in de radiostudio's.

Ook de groenen zijn niet te spreken over de brief. "De timing van Electrabel is bijzonder ongepast. Op het moment van één van de grootste gezondheids- en economische crisissen nodigt Electrabel zichzelf uit aan tafel om haar eigen garanties te regelen. Het is niet Electrabel die hierover beslist, wel de politiek", zegt Tinne Van der Straeten , Kamerlid voor Groen.

Groen herhaalt het verzet tegen een verlenging van de levensduur van de kerncentrales. De partij vraagt duidelijkheid zodat de energiemarkt definitief zekerheid heeft over de omschakeling naar hernieuwbare energie.

"De kernuitstap is reeds 20 jaar wettelijk verankerd met een duidelijke uitstapkalender. Zoals premier Wilmès zelf aangeeft, beperkt de minderheidsregering zich uitsluitend tot de aanpak van de coronacrisis. De tijdelijke noodregering kan hierover dus geen beslissing nemen", dixit Van der Straeten.