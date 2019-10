Groen en Ecolo doen federaal weer mee. Of is het maar schijn? Redactie

22 oktober 2019

00u00 10 Preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) hebben Groen en Ecolo opnieuw uitgenodigd voor de gesprekken voor een nieuwe federale regering. Opmerkelijk, want hun voorgangers - Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) - zagen geen heil meer in de groene partijen.

De preformateurs hebben acht partijen, dus ook Groen en Ecolo, gevraagd nogmaals hun eisen op te lijsten. Dat ook beide groene partijen weer zijn uitgenodigd, gebeurde naar verluidt op vraag van kersvers PS-voorzitter Paul Magnette. Mogelijk wil hij op die manier druk zetten op N-VA, en tegelijkertijd de socialistische achterban tonen dat hij er alles eraan gedaan heeft om een linkse coalitie mogelijk te maken.

Magnette zei afgelopen weekend niet langer nee tegen de PS, maar legde wel zijn eisen op tafel. “De positie van de Parti Socialiste is bekend. We willen de pensioenen verbeteren, de lage lonen en uitkeringen optrekken en herinvesteren in de gezondheid. Iedereen kent de uitgangspunten die de PS verdedigt”, klonk het.

Vraag is of het allemaal veel verschil zal maken: Ecolo liet al weten niet met N-VA aan de tafel te willen en gooide zelf de handdoek in de ring. En Groen zei eerder niet zonder Ecolo in een regering te zullen stappen. Vanmorgen zei ook Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert dat paars-groen wat hem betreft weinig kans op slagen heeft. “Ik ben pessimistisch over een paars-groene coalitie, want als ik de programma’s bekijk, zeker het economische programma van Ecolo, dan denk ik dat dat enkel zal kunnen als ze dat ritueel verbranden”, klonk het op Radio 1.

Mogelijk trachten de preformateurs op deze manier ook gewoon tijd te winnen. Over twee weken moeten Bourgeois en Demotte langs bij de koning voor het verslag van hun werkzaamheden.