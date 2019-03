Groen en CD&V willen vliegreizen tussen Brussel en Amsterdam vervangen door treinritten



06 maart 2019

Bron: Belga 0 In Nederland ligt een voorstel van GroenLinks op tafel om de vluchten tussen Brussel en Amsterdam stilaan af te schaffen. Er zijn immers meerdere vluchten per dag tussen beide steden, die amper 200 kilometer uit elkaar liggen. In ons land zien zowel CD&V als Groen heil in dat voorstel. De groenen willen er vooral voor zorgen dat de trein op termijn de goedkoopste en beste optie wordt voor afstanden tot 1.000 kilometer.

In de Tweede Kamer, het lagerhuis van het Nederlandse parlement, stemde een meerderheid, waaronder regeringspartijen D66 en ChristenUnie, gisteren voor het voorstel van oppositiepartij GroenLinks om de vluchten tussen Amsterdam en Brussel geleidelijk te laten verdwijnen. De Kamer roept de regering op met betrokkenen tot afspraken te komen over het afbouwen van zulke korte vluchten.



De reis per trein tussen Brussel en Amsterdam is vrijwel altijd sneller. Bovendien staan dergelijke korte vluchten, in tijden van klimaatmarsen, als een tang op een varken. Ook in ons land gaan stemmen op om de trein aantrekkelijker te maken voor korte verplaatsingen ten opzichte van het vliegtuig.

Prijsverschil

Zowel Stefaan Van Hecke (Groen) als Vincent Van Peteghem (CD&V) stippen daarbij de lage prijzen in de luchtvaartsector aan, met de komst van de prijsbrekers. De reiziger betaalt geen btw op vliegtickets en er gelden geen accijnzen op kerosine - allemaal voordelen die wegvallen op het spoor. Gevolg is dat je voor sommige vluchten een pak minder betaalt dan voor een treinrit naar dezelfde bestemming.



“Dit economisch model met spotgoedkope tickets is niet houdbaar. We betalen hier allemaal aan mee”, voert Van Hecke aan. Hij wil af van de “braderie-tarieven” en pleit daarom voor “eerlijke concurrentie”. En om de trein echt concurrentieel te maken, moet er volgens het Kamerlid ook worden geïnvesteerd in betere infrastructuur en een hogere frequentie.

Onderzoek

Ook CD&V klopt op die nagel. Kamerlid Van Peteghem wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden om korte vluchten te vervangen door treinritten, naar analogie met een studie die in Nederland werd uitgevoerd.



Voor die switch moeten de overheid, de spooroperatoren, de luchthavens en vliegmaatschappijen een gezamenlijke visie uitwerken, en moet worden nagegaan hoe ons land de internationale hogesnelheidstreinen aantrekkelijker kan maken. Daarbij hoort ook een onderzoek naar hoe Brussels Airport op meer en frequentere hogesnelheidsverbindingen kan worden aangesloten.

Ook wil CD&V dat de overheid in Europa pleit voor meer gelijkheid in treininfrastructuur en veiligheidssystemen. Dat moet het mogelijk maken om aan meer spoorcapaciteit en een uitgebreider internationaal aanbod te werken.

Voordelen

Brussels minister van Milieu Céline Fremault (cdH) liet gisteren al weten dat ze de oproep van het Nederlandse parlement steunt. Ze wijst op de voordelen voor het klimaat, maar ook inzake geluidsoverlast en zelfs tijdswinst voor de betrokken passagiers. “De trein is op veel vlakken onklopbaar, behalve misschien voor de prijs van een ticket”. Ze roept dan ook op om werk te maken van een democratisering van de ticketprijzen.