Groen en CD&V steunen Patrick Dewael (Open Vld) als Kamervoorzitter TT IVDE

27 juni 2019

12u16 12 Groen en Ecolo trekken hun eigen kandidaat Tinne Van der Straeten als tijdelijk Kamervoorzitter terug en steunen Open Vld’er Patrick Dewael deze namiddag bij de stemming. Ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten trekt zich terug. Daarmee is het zo goed als zeker dat Dewael het haalt bij de stemming.

De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers komt deze namiddag voor de tweede keer bij elkaar na de eedafleggingen vorige week. Op het programma maar één echt belangrijk agendapunt: wie wordt de nieuwe - tijdelijke - Kamervoorzitter?

Groen en Ecolo schoven vorige week nog Kamerlid Tinne Van der Straeten naar voren, maar trekken haar nu na overleg terug en scharen zich achter Dewael. Dat heeft de fractie deze ochtend beslist. Ook CD&V besliste op de fractievergadering zijn eigen kandidaat, Servais Verherstraeten, terug te trekken om Dewael te steunen. Dewael is officieel nog geen kandidaat. Hij houdt voorlopig zijn kaarten tegen de borst, maar algemeen wordt aangenomen dat daar tijdens de plenaire vergadering verandering in zal komen.



Van der Straeten: “We delen de ambitie om van de Kamer een efficiënt en duurzaam huis te maken. Ook een open Kamer is voor ons belangrijk. Onze kandidatuur was gesteund op samenwerken en bruggen bouwen. Dat brengen we nu in de praktijk.” De groenen waarderen ook de manier waarop Dewael de openingszitting vorige week in goede banen geleid heeft: “Wanneer extreem rechts oprukt, is het belangrijk dat democraten zich verenigen.”

Ik verkies een ordentelijke aanstelling van een nieuwe Kamervoorzitter. Om dat mogelijk te maken, trek ik mijn kandidatuur in en steun ik collega Dewael. Verherstraeten(@ ServaisV) link

N-VA heeft eigen kandidaat

Volgens Kristof Calvo, fractieleider in het parlement, waren er “drie heel waardevolle kandidaten”. Opvallend is dat Calvo het daarbij enkel heeft over Van der Straeten, Dewael en Verherstraeten, maar dus niet over N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Zij stelde zich vorige week prominent kandidaat, maar kan deze namiddag waarschijnlijk enkel rekenen op de steun van haar eigen fractie en Vlaams Belang. Voorlopig zou ze niet van plan zijn haar kandidatuur in te trekken.

Respect

Dewael leidde als ancien de openingszitting van de Kamer en deed dat om eventuele heisa rond Dries Van Langenhove te vermijden vanaf zijn eigen zitplaats. Hij kreeg daarvoor langs Franstalige zijde - waar een glansrol voor Van Langenhove bijzonder moeilijk zou hebben gelegen - veel respect. Verwacht wordt dan ook dat behalve Ecolo en MR die de liberaal sowieso steunen, ook de PS op het groene knopje zal duwen voor de Limburger. Daarmee heeft hij sowieso genoeg stemmen. Haalt er niemand een absolute meerderheid in de eerste twee stemrondes, dan volstaat het in de derde ronde meer stemmen te halen dan een andere kandidaat.

De post van Kamervoorzitter, de eerste burger van het land die een symbolische euro meer verdient dan de premier, maakt traditioneel deel uit van de puzzel bij de verdeling van de ministerposten. Maar aangezien het er niet naar uit ziet dat we snel een nieuwe volwaardige regering zullen hebben, is een tijdelijke Kamervoorzitter sowieso nodig.