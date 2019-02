Groen eist ontslag van Schauvliege: “De maat is vol. Ze kan onmogelijk nog geloofwaardig zijn” kg

Bron: Belga 0 Oppositiepartij Groen vraagt het ontslag van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) na haar uitspraken over de klimaatbetogingen. “Voor Groen is de maat vol. Deze minister kan onmogelijk nog geloofwaardig functioneren op een cruciale positie als de hare”, stelt fractieleider Björn Rzoska. De partij dient morgen in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen in.

Na de krasse uitspraken van Schauvliege kan men de minister onmogelijk nog serieus nemen, stelt Rzoska in een persbericht. “Dit is hallucinant. De mensen die op straat komen zijn oprecht bezorgde burgers. Minister Schauvliege maakt hen verdacht en haalt hun engagement door het slijk”, zegt hij. “Bovendien misbruikt ze de geloofwaardigheid van Staatsveiligheid om haar punt te versterken. Hoe kunnen wij deze minister in de toekomst nog geloven? Ze ondergraaft met deze leugens ook de geloofwaardigheid van de Vlaamse regering.”

“Nooit deel van de oplossing geweest”

Rzoska is ook vernietigend voor het parcours dat minister Schauvliege tot hiertoe aflegde. “Het is duidelijk dat deze minister voor de eigen achterban rijdt, en niet in het algemeen belang denkt. Dit is geen accident de parcours, dit is het parcours. Van ‘keuterboerkes’ tot complottheorieën, deze minister is nooit deel van de oplossing geweest.”





De partij vindt dan ook dat Schauvliege geen plaats meer heeft binnen de Vlaamse regering. De Vlaamse groenen dienen morgen in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen in tijdens de plenaire vergadering.