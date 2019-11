Groen dreigt met nieuwe hoorzitting voor Francken na omstreden uitspraak over “creatief” terugsturen van illegale criminelen ADN

Bron: Belga 7 Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt wil collega Theo Francken (N-VA) opnieuw uitnodigen voor een hoorzitting van het parlement als er niet meer duidelijkheid komt over de uitspraken van de voormalige staatssecretaris tijdens een lezing vorige week in Beveren. Francken had daar gezegd dat hij destijds "creatief" was in het terugsturen van illegale criminelen naar eigen land.

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaf op 21 november een lezing in Beveren, naar aanleiding van de komst van een asielcentrum in de Oost-Vlaamse gemeente. In De Morgen stond maandag een relaas van die lezing. Francken zou er gezegd hebben dat hij destijds "creatief" was in het terugsturen van illegale criminelen. "Ik ga niet vertellen hoe, want dan raak ik in de problemen. Maar ooit schrijf ik daar een boek over, als de feiten verjaard zijn."

“Om van achterover te vallen”

"Uitspraken om van achterover te vallen", vindt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die huidig minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) vanmiddag over de kwestie ondervroeg in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Volgens De Vriendt gaf de N-VA'er aan misdrijven te hebben gepleegd, onder meer omdat hij de term 'verjaren' gebruikte. "Elke democraat moet gealarmeerd zijn door zulke uitspraken."

Minister De Block heeft de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken Freddy Roosemont intussen gevraagd naar de uitspraken van Francken. Roosemont heeft De Block ervan verzekerd dat er vanuit zijn diensten alvast geen illegale praktijken gebruikt worden bij het terugsturen van illegale criminelen, zei de minister. Maar "als er een klacht zou komen bij het parket wordt dit natuurlijk een ander onderzoek."

Francken gedraagt zich werkelijk als een zonnekoning. Dat passeert blijkbaar allemaal, maar niet bij ons. Daar wil ik zeer duidelijk in zijn Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt

Humanitaire visa

De Vriendt wil echter meer duidelijkheid over de affaire. De Groen-fractie is bereid Francken uit te nodigen voor een hoorzitting, zoals een paar maanden geleden al gebeurde, toen naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek naar de aflevering van humanitaire visa.

"Als het nodig is, als hierover geen klaarheid komt, dan gaan we dat opnieuw doen. Francken gedraagt zich werkelijk als een zonnekoning", aldus De Vriendt. "Dat passeert blijkbaar allemaal, maar niet bij ons. Daar wil ik zeer duidelijk in zijn.”

Ook sp.a verbolgen

Ook de sp.a-fractie reageert verbolgen op de uitspraken van Francken. Maar volgens fractieleidster Meryame Kitir, die De Block ook ondervroeg over de kwestie, is het vooral aan het gerecht om te onderzoeken.