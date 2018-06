Groen dient motie van wantrouwen in tegen Homans: "Minister loog over armoedecijfers" Redactie

13 juni 2018

11u23

Oppositiepartij Groen dient in het Vlaams Parlement een motie van wantrouwen in tegen Homans. Er is geen bijkomend rapport over kindarmoede waaruit zou blijken dat de stijging vooral te wijten is aan vluchtelingen. Nochtans had minister Liesbeth Homans (N-VA) dat eerder wel beweerd. Kind en Gezin is formeel aan: "Het bestaat niet."

"Ruim 65 procent van de kinderen die opgroeien in kansarmoede heeft een moeder die bij haar geboorte geen Belgische nationaliteit had. We stellen vast dat veel moeders vluchtelingen zijn uit bijvoorbeeld Syrië en Afghanistan." Dat zei Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans gisteren in een persbericht over de nieuwe kansarmoedecijfers van Kind en Gezin.



Die stelling werd meteen tegengesproken door armoede-expert Wim Van Lancker (KU Leuven). Volgens hem wordt er in de statistieken van Kind en Gezin met geen woord gerept over vluchtelingen. Het zette van Lancker aan om Homans te beschuldigen van leugens: "Het lijkt alsof ze de link met de vluchtelingen zelf heeft verzonnen."

Onbestaand rapport

Homans beet gisteren meteen fel van zich af. Ze verwees naar een extra rapport van Kind en Gezin dat nog niet online staat, maar waarin wél een onderscheid zou staan tussen vluchtelingen en niet-vluchtelingen. "Voordat men oordeelt, zou men wel beter het volledige rapport van Kind en Gezin doornemen", vond ze. Tot op dit moment kon het kabinet van minister Homans evenwel nog geen rapport voorleggen aan de redactie van De Morgen.



Maar nu blijkt dat er helemaal geen extra rapport is. Kind en Gezin is formeel aan De Morgen: "Zo'n rapport waar Homans naar verwijst, is onbestaande." Volgens Leen Du Bois, woordvoerster van Kind en Gezin, is er geen enkele manier om te weten of de opvallende stijging van kansarmoede bij kinderen te wijten is aan vluchtelingen. "Wij registreren niet op vluchtelingen, alleen op de origine van de moeder."

Straks meer toelichting

Homans wil voorlopig niet reageren. Ze laat weten meer toelichting te zullen geven in het parlement deze namiddag.

Oppositiepartij Groen dient in het Vlaams Parlement alvast een motie van wantrouwen in tegen Homans, liet Groen-fractieleider Björn Rzoska via Twitter weten. Volgens Groen heeft Homans gelogen over de cijfers en schuift de minister de eigen verantwoordelijkheid af op de meest kwetsbare mensen.

CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi zegt op Twitter dat indien het klopt dat Homans gelogen heeft, er "maar één optie is in een zichzelf respecterende democratie: ontslag".

Het Vlaamse armoedebeleid faalt: nog nooit zoveel kinderen in armoede. Als je dan ook nog liegt over de cijfers om je eigen verantwoordelijkheid af te schuiven op de meest kwetsbare mensen, dan houdt het op. @groen dient motie van wantrouwen in. #hetkananders https://t.co/n6wl96aaKg Björn Rzoska(@ BjornRzoska) link

Indien dit klopt is er in een zichzelf respecterende democratie maar één optie: ontslag. https://t.co/hyCzfWKOEX Sammy Mahdi(@ SammyMahdi) link