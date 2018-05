Groen Brugge zet jongen met downsyndroom op lijst: "Geen verkiezingsstunt" IB

25 mei 2018

04u52

Bron: Het Nieuwsblad, Belga 1 Groen versterkt zijn lijst in Brugge met de 18-jarige Tane Depuydt, de eerste verkiezingskandidaat met het syndroom van Down. Vanop de zestiende plaats wil hij het tot in de gemeenteraad schoppen. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Depuydt volgt de studierichting kantoor en wil later een café uitbaten. Dit jaar heeft hij echter zijn zinnen gezet op de Brugse gemeenteraad. "Ik wil in de politiek, net als mijn vader. En voor Groen, want we hebben meer natuur nodig", zegt de jonge Bruggeling.

Geen verkiezingsstunt

Dat Groen de tiener er zou hebben bijgehaald als verkiezingsstunt, ontkent de Brugse partijafdeling met klem. "Tane is al een hele tijd actief bij onze jongerenafdeling. Hij heeft zelf aangeboden om mee te doen", zegt (afscheidnemend) voorzitter Andries Neirynck. "Wij zijn voor inclusie en willen Tane deze kans geven."

Meer over Tane Depuydt

politiek