Groen: "Bomen hakken omdat er transmigranten achter kunnen schuilen? Absurd" kg

25 april 2018

12u00

Bron: Belga 16 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hakt er ook lustig op los als er van transmigranten geen sprake is. Dat zegt Vlaams parlementslid voor Groen Bart Caron in reactie op het bericht dat het AWV bomen kapt langs de E313 om te vermijden dat transmigranten zich kunnen verstoppen. Een totaal absurde uitleg voor een veel breder probleem, vindt Caron, die cijfers opvroeg bij bevoegd minister Ben Weyts.

"De afgelopen drie jaar is er naast onze Vlaamse gewest- en waterwegen 495 hectare bomen verdwenen. Dat betekent 45 keer het Essersbos. Of maar liefst 1.000 voetbalvelden", aldus Bart Caron. Hij kreeg geen antwoord op vragen over de reden van de boomkap of wat er met het gekapte hout gebeurt. Voor Caron is deze stijging dan ook onbegrijpelijk. "Bomen zijn de stofzuigers van de lucht. In tijden waarin de luchtverontreiniging ongekende proporties aanneemt, is het onbegrijpelijk dat er zo veel gekapt wordt langs onze wegen."

Dat transmigranten zich achter de bomen zouden verstoppen, zoals werd aangehaald in een eerder bericht van AWV, kan voor Caron geen verklaring zijn voor de kaalslag.

Verkeersveiligheid

Ook de verkeersveiligheid kan volgens Caron de omvang van het kappen van bomen niet verklaren: "Daarvoor worden er te veel bomen gerooid, vaak ook op onlogische plaatsen zoals de binnenkant van klaverbladen en bomen op tientallen meters van de rijweg. Geen enkele auto die het zou klaarspelen om tegen die bomen te knallen. Ook langs de waterwegen wordt lustig gekapt, alsof schepen uit de bocht gaan vliegen tegen een boom".

Groen vraagt minister Weyts om de keuzes van het Agentschap Wegen en Verkeer dringend kritisch tegen het daglicht te houden en bij te sturen.