Groen Antwerpen zet in op gezonde lucht, veilig verkeer en betaalbare woningen Redactie

30 juni 2018

19u45

Bron: Belga 3 De groenen in Antwerpen hebben hun programma en de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voorgesteld. Groen Antwerpen heeft de ambitie om de stad op een participatieve manier te besturen en zet daarom in op drie beloftes: gezonde lucht en veilig verkeer voor iedereen, betaalbare en goede woningen en Antwerpen moet een stad worden waarin iedereen zich gerespecteerd voelt.

Het stadsprogramma van Groen telt 103 pagina's en kwam er na gesprekken met de Antwerpenaren. Uit de ideeën en voorstellen kwam duidelijk naar voor dat de Antwerpenaren willen participeren en de ambitie hebben om beter te doen in de toekomst. Rond die twee kernwoorden heeft Groen Antwerpen haar programma opgebouwd. "Groen engageert zich om op een heel participatieve manier de stad te gaan besturen", zegt lijsttrekker Wouter Van Besien.

Groen maakt de kiezer drie beloftes: de partij gaat voor een stad met gezonde lucht en veilig verkeer. "Ons mobiliteitsplan geeft veel meer plaats aan voetgangers en fietsers en investeert in treinen, trams en bussen. Het centrum maken we autoluw", zegt Van Besien.

Geen tweede- of derderangsburgers

Ook wil Groen van Antwerpen een fijne woonplek maken voor iedereen. "Toekomstige bouwprojecten zullen twee derde betaalbare woningen bevatten. Betaalbaar wonen is geen illusie voor Antwerpenaren, huisjesmelkers zullen worden verdreven omdat elke woning die verhuurd wordt, een kwaliteitsattest zal krijgen."

Tot slot wil Groen alle Antwerpenaren betrekken en zorgen dat iedereen respect heeft voor de andere. "Er zijn geen tweede- of derderangsburgers, wij zijn allemaal Antwerpenaar", zegt Van Besien. "We voeren praktijktests in tegen discriminatie als ik burgemeester ben." Voor Van Besien is het duidelijk: "De groene verandering komt eraan, Antwerpen kan dat", besluit hij.

Vlaams parlementslid Imade Annouri, tiende op de lijst, heeft vertrouwen in Van Besien als kopman. "Om het in voetbaltermen uit te drukken: Wouter is onze kapitein. Hij wijst de richting aan en kijkt vaak achterom om te zien of iedereen meekan. Niemand valt bij Groen uit de boot."

Afspiegeling

Het partijprogramma van Groen Antwerpen werd op affiches gedrukt die doen denken aan festivalaffiches. "De democratie is een feest, onze programmapunten zijn de line-up. Wij gaan ervoor zorgen dat er na 14 oktober andere muziek te horen is in het stadhuis dan nu", zegt Annouri nog.

Op de Antwerpse lijst van de Groenen staan 55 kandidaten. Volgens Groen is de lijst een mooie afspiegeling van de Antwerpse bevolking: meer vrouwen dan mannen, 25 procent jongeren, 20 procent senioren, 40 procent mensen met migratieachtergrond en verschillende LGTB-kandidaten. Wouter Van Besien is kandidaat-burgemeester, partijvoorzitster Meyrem Almaci is lijstduwer.