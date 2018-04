Groen Antwerpen wil auto's weg uit binnenstad IB

13 april 2018

05u43

Bron: Belga 0 Als het van Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien afhangt, verdwijnt de auto zo goed als volledig uit het Antwerpse straatbeeld. Dat schrijven De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag.

Om dat te bereiken stelt de partij in haar mobiliteitsplan een aantal radicale oplossingen voor. Zo wil Van Besien de volledige Antwerpse binnenstad autoluw maken. Enkel gemotoriseerde voertuigen met een vergunning, zoals bewoners of handelaars, mogen er nog in.

Het verkeer dat toch de stad in moet, wordt afgeleid met een circulatieplan naar Gents model. Ook het aantal fietsstraten moet fors omhoog.