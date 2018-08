Groen Antwerpen trekt met "regenboogplan" naar verkiezingen AV

07 augustus 2018

12u16

Bron: BELGA 8 Enkele dagen voor de start van de jaarlijkse Antwerp Pride, die van 8 tot en met 12 augustus loopt, heeft de Antwerpse afdeling van Groen een "regenboogplan" gelanceerd waarmee het naar de verkiezingen trekt om de rechten van holebi's, transgenders en interseksuelen (LGBTI) in de toekomst nog beter te kunnen garanderen. Ook wil Groen Antwerpen dat de LGBTI-thematiek aan bod komt in de kleuterklas.

In het zogenaamde "regenboogplan" komt de focus te liggen op de jeugd en het onderwijs, de strijd tegen discriminatie en geweld en het stimuleren van internationale solidariteit. Opvallend is dat Groen Antwerpen scholen en leerkrachten wil ondersteunen om de LGBTI-thematiek bespreekbaar te maken vanaf de kleuterklas.

Antwerpen als stad voor iedereen

De voorbije maanden en jaren leek N-VA zich in Antwerpen te concentreren op de verdediging en verbetering van LGBTI-rechten, maar volgens Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien is het "regenboogplan" daar geen reactie op. "Wij moeten ons echt niet meer bewijzen op dit vlak: we hebben zowel vanuit de oppositie als toen we in de regering zaten steeds op de eerste rij gestaan om te vechten voor de rechten van holebi's en transgenders", zegt hij. "Nu willen we van Antwerpen nog meer een stad maken waar iedereen zichzelf kan zijn. Voor ons is dat een coherente strijd tegen elke vorm van discriminatie, of het nu rond seksuele geaardheid of bijvoorbeeld migratieachtergrond is. Het heeft geen zin om minderheden tegen elkaar op te zetten zoals anderen doen."

Regenboogbeleid in scholen

Groen wil in Antwerpen onder meer een "regenboogbeleid" in scholen - zelfs in de kleuterklas. De partij wil ook (jongeren)organisaties met politie en OCMW samenbrengen rond de LGBTI-thematiek. Bovendien willen ze een discriminatiemeldpunt, praktijktesten rond discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, genderinclusieve sportinfrastructuur en aandacht voor de specifieke situatie van mannelijke en transgender sekswerkers.

Volgens Groen zou Antwerpen ook meer gebruik moeten maken van haar internationale connecties, bijvoorbeeld door in het Russische Sint-Petersburg opgepakte LGBTI-activisten te steunen.