Groen Antwerpen als laatste partij op gesprek bij De Wever Philippe Truyts TT

26 oktober 2018

14u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Antwerpse Groen-top, bestaande uit Wouter Van Besien, Freya Piryns en Ikrame Kastit, zit op dit moment bij Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) voor een tweede informatief gesprek na de gemeenteraadsverkiezingen. “We spreken als we buitenkomen, dat lijkt me logischer”, zei Van Besien bij aankomst.

Na het gesprek wordt mogelijk al duidelijk of de wegen tussen Wouter Van Besien en Bart De Wever al dan niet definitief scheiden.

Eerder deze week sprak De Wever al met Open Vld, CD&V en sp.a. Vlaams Belang en PVDA waren niet meer uitgenodigd voor de tweede gespreksronde. De vergadering met sp.a gisteren duurde maar liefst 3,5 uur. Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache benadrukten na afloop dat er geen breekpunten waren, maar wel veel verschillen met de N-VA.

Er wordt verwacht dat ‘informateur’ De Wever tijdens de herfstvakantie een formatienota zal uitwerken. Dat deed hij ook in 2012 zo. Afhankelijk van de reacties van de partijen op die nota zal daarna wellicht duidelijk worden wie verder zal onderhandelen om uiteindelijk een nieuwe coalitie te vormen. In 2012 was de nieuwe bestuursploeg rond op 11 december.