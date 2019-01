Groen: “Als verhaal humanitaire visa klopt, is Theo Francken uiteraard politiek verantwoordelijk” adv

16 januari 2019

10u27

Bron: belga 0 Indien het verhaal over de rol van Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) bij de toekenning van humanitaire visa klopt, dan is voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) politiek verantwoordelijk. Dat zegt Kamerlid Wouter De Vriendt van oppositiepartij Groen. "Kucam kon blijkbaar via een connectie op het kabinet, zelf als bevriende N-VA'er bepalen wie een humanitair visum kreeg en wie niet. Uiteraard is Francken dan politiek verantwoordelijk", aldus De Vriendt.

Gisteren raakte bekend dat Kucam zichzelf zou hebben verrijkt door grof geld te vragen voor humanitaire visa. Het onderzoek moet voor De Vriendt nu uitwijzen of er sprake was van naïviteit of slecht bestuur op het toenmalige kabinet, of dat er sprake was van medeplichtigheid en dat er mensen op het kabinet wisten van een carrousel.

Het parket benadrukte in zijn communicatie dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat Francken of zijn kabinet betrokken waren bij de feiten. Wel gaf Francken in Terzake aan dat hij wist van geruchten en iedereen heeft gezegd naar Justitie en politie te gaan om klacht in te dienen. De Vriendt merkt op dat de ex-staatssecretaris zelf geen stappen heeft gezet naar Justitie. "Iedereen heeft de burgerlijke verantwoordelijkheid om eventuele misdrijven te signaleren", zegt het groene parlementslid.

De Vriendt herhaalt zijn pleidooi om het systeem van humanitaire visa te hervormen. Er moeten duidelijke criteria komen en er mag niet meer met tussenpersonen gewerkt worden die naar eigen believen kunnen optreden, vindt hij. De Vriendt pleit ervoor een rol te geven aan de VN-vluchtelingenorganisatie. Ook CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri pleit voor een hervorming, zodat er meer duidelijkheid komt in de procedure. "Ik blijf het jammer vinden dat er drie kostbare jaren voorbij zijn gegaan zonder dat de procedure kon worden verbeterd. Vanuit de meerderheid en de oppositie zijn daarover vragen gesteld", zei Lanjri in De Ochtend.

Ze vindt het niet kunnen dat aanvragen kunnen gebeuren "door de eerste de beste bevriende persoon".

Dat het oordeel uiteindelijk de bevoegde staatssecretaris of minister toekomt, stelt voor de CD&V-politica op zich geen probleem. "Het blijft een gunstmaatregel, die dus geval per geval moet worden bekeken", vindt Lanjri.