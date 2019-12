Groeipakket doorstaat toets Grondwettelijk Hof: “Algemeen belang primeert” HLA

05 december 2019

12u10

Bron: Belga 1 Het Grondwettelijk Hof heeft de beroepen verworpen die waren ingediend tegen het nieuwe systeem van kinderbijslag dat sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen in voege is getreden.

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd voor de kinderbijslag. Dat is onder voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hervormd tot het Groeipakket, het nieuwe systeem dat op 1 januari 2019 is ingegaan. In dat model krijgen alle kinderen een vaste maandelijkse basisbijslag van 163,20 euro, ongeacht het aantal kinderen in een gezin. Wel kan de bijslag toenemen in bepaalde situaties.

Het nieuwe systeem geldt enkel voor kinderen die vanaf 1 januari 2019 geboren zijn. Kinderen die voordien het levenslicht zagen, vallen nog onder de oude regeling. Tegen dat verschil in behandeling tekenden een aantal ouders beroep aan bij het Grondwettelijk Hof.

De Vlaamse regering wilde voorkomen dat gezinnen tijdens de overgangsperiode naar het nieuwe systeem minder zouden ontvangen dan onder de vroegere federale regering. Het Grondwettelijk Hof volgt die redenering. "Door de overgangsregeling worden de rechtmatige verwachtingen van de betrokken bijslagtrekkenden met betrekking tot de gezinsbijslagen die zij voor 1 januari 2019 ontvingen, niet miskend".

Combinatiegezinnen

Dan zijn er nog de combinatiegezinnen, die kinderen hebben die zowel voor als na die datum geboren zijn. In bepaalde gevallen ontvangen die gezinnen voor hun kinderen die geboren zijn na 1 januari 2019, een lager bedrag dan indien de kinderen onder de oude regeling zouden vallen.

"Zelfs indien dit zou worden ervaren als een aanzienlijke achteruitgang, dan nog zou die worden verantwoord door redenen van algemeen belang", zegt het Grondwettelijk Hof daarover. De vraag of het voor een gezin voordeliger is onder de oude of nieuwe regeling te vallen, hangt immers af van verschillende variabelen.

Volgens het Hof discrimineert de nieuwe kinderbijslagregeling niet omdat het in de praktijk zeer moeilijk is om een overgangsregeling te voorzien die voor elk gezin op elk moment de meest voordelige regeling garandeert.