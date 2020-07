Groeiende angst voor besmetting bij kwart Vlamingen IB

17 juli 2020

05u21

Bron: Belga 0 Het stijgende aantal besmettingen, de R-waarde die weer boven de 1 klimt en de tweede golf die zich mogelijk al op gang trekt. Het negatieve nieuws over de corona-epidemie hakt stevig in op de gemoeds­toestand van de Vlaming: r uim een kwart (27 procent) heeft meer schrik om besmet te raken dan twee weken geleden, toen het virus nog aan zijn zwanenzang bezig leek.

Dat blijkt uit een enquête door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Het Nieuwsblad.

De toegenomen schrik is een goede zaak. "Ik spreek liever van bezorgdheid dan angst of schrik", zegt Erika Vlieghe, hoofd van de expertengroep GEES. "Maar het is belangrijk dat we ons meer bewust zijn van de situatie en daarnaar handelen. De zes ­gouden regels ( zoals hygiëne en afstand bewaren, red.) moeten goed nageleefd worden."

9 op de 10 heeft begrip voor nieuwe coronamaatregelen

De stijgende trend van het aantal nieuwe besmettingen doet Vlamingen ook inzien dat nieuwe verstrengingen geen fictie zijn. Ruim 9 op de 10 hebben begrip voor nieuwe coronamaatregelen.

Experts zijn aangenaam verrast door het enorme draagvlak, maar momenteel worden geen nieuwe regels overwogen. "Laten we vooral strenger zijn op het toepassen van de al bestaande regels", zegt epidemioloog Pierre Van Damme.