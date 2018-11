Grimmige sfeer in Wallonië: ‘gele hesjes’ blokkeren opnieuw E19 in Feluy, politie zet waterkanon in TT kv

21 november 2018

19u21

Bron: Belga 6 Actievoerders van de ‘gele hesjes’ hebben de snelweg A7/E19 ter hoogte van Feluy vanavond opnieuw in beide richtingen geblokkeerd. De toegang tot de industriezone, waar zich een site van Total bevindt, is ook verhinderd. De politie heeft als reactie het waterkanon ingezet, om te trachten de gele hesjes uit elkaar te drijven.

Verschillende bronnen melden dat de sfeer onder de gele hesjes grimmig wordt en er zich opnieuw oproerkraaiers onder de actievoerders gemengd hebben.

Afgelopen nacht was het depot van Total in Feluy ook al geblokkeerd. Er werden daarbij ook eigendommen beschadigd. Een cameraploeg van de Franstalige openbare omroep RTBF werd bedreigd door mensen met gele hesjes. De gele hesjes zijn het symbool dat de mensen dragen die protesteren tegen de hoge brandstofprijzen vanwege de hoge accijnzen.

Langzaamaanactie met twintigtal wagens tussen Ciney en Wierde

Actievoerders van de ‘gele hesjes’ hebben vanavond op de N4 tussen Ciney en Wierde (Namen) een langzaamaanactie gehouden met een twintigtal wagens. De politie escorteerde het konvooi tot aan het depot van Proxifuel in Wierde.

De gele hesjes die de actie voerden, vertrokken in Ciney rond 18 uur. Ze reden aan een snelheid van 40 km/u “om op te roepen tot mobilisatie”. Toen ze rond 19 uur in Wierde aankwamen, voegden ze zich bij de actievoerders die sinds vandaag de toegang blokkeren tot het depot van Proxifuel.

De actie is volgens de politie in kalmte verlopen. Toch bleven agenten ter plaatse om een oogje in het zeil te houden.

Voorts zijn er vanavond ook nog filterblokkades aan de gang in Wallonië, zo meldt de federale politie. Dat is het geval op de N40 in Erquelinnes, op de N55 in Binche en in Bois-Bourdon/Bettignies, langs de grens met Frankrijk, waar 150 vrachtwagens geblokkeerd dreigen te raken tot morgenochtend. De N617 in Sclessin is in de richting van Hoei eveneens geblokkeerd.

Oproep op Facebook

In Charleroi is een inwoner van Fleurus opgepakt en voor de onderzoeksrechter gebracht, omdat hij op Facebook een oproep had geplaatst om samen te komen en de olieraffinaderijen van Feluy te blokkeren in het kader van het gele hesjes-protest. Dat is bij het parket vernomen.

Hij had opgeroepen om “zich niet te laten doen” en dingen in brand te steken. De politie pakte hem thuis op. Het parket van Charleroi opende een onderzoek en leverde een aanhoudingsbevel af, voor het aanzetten tot gewapende opstand, tot het kwaadwillig verstoren van het verkeer en het toebrengen van schade.

De onderzoeksrechter verhoorde de persoon en liet hem toen vrij, maar onder voorwaarden, zoals het verbod om Facebook nog te gebruiken voor dit soort oproepen.