Grimmige sfeer in Antwerpen na WK-match: parlementslid opgepakt voor negeren vuurwerkverbod Nina Bernaerts Patrick Lefelon - Video Nina Bernaerts

10 juli 2018

23u34 0 Op de Antwerpse Dageraadplaats werd de sfeer al snel grimmig na het verlies van de Belgen tegen de Fransen in de halve finale van het WK. Teleurgestelde supporters staken Bengaals vuurwerk af temidden zo’n 4.000 toeschouwers. Open VLD'er en Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz werd gearresteerd omdat hij het vuurwerkverbod had genegeerd.

Enkele agenten kwamen aanvankelijk tussenbeide en vroegen de overtreders het vuurwerk te doven. Een aantal supporters keerden zich tegen de politie. Een agent greep even naar de wapenstok waardoor de sfeer grimmig werd. De aanstoker van het het Bengaals vuur kon gaan lopen.

De Antwerpse politicus en Vlaams parlementslid (Open VLD'er) Willem-Frederik Schiltz werd door de politie gearresteerd omdat hij vuurwerk in zijn handen had. Hij werd bestuurlijk aangehouden. De politie had de hele dag waarschuwingen rondgestuurd dat gebruik van eender welk vuurwerk in een mensenmassa niet zou getolereerd worden.

In de loop van de avond werden in totaal acht personen bestuurlijk aangehouden. Eén man werd gerechtelijk aangehouden omdat hij nog geseind stond. de Rode Duivels heeft de Antwerpse politie her en der enkele supporters gearresteerd.