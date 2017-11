Grillig met winterse buien in de Ardennen jv

Het is vanochtend eerst zwaarbewolkt met vooral in het zuiden van het land regen. In de namiddag wordt het wisselvallig met opklaringen en buien. Een donderslag of wat stofhagel zijn niet uitgesloten en in de Ardennen worden de buien winters van aard. Maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 8 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

De wind trekt aan en waait in het binnenland matig tot vrij krachtig uit het noordwesten met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur. Aan zee wordt de wind krachtig tot zeer krachtig uit noordnoordwest met rukwinden tot rond 80 kilometer per uur.

Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig en winderig met buien. In de Hoge Ardennen kunnen sneeuwbuien voor enkele centimeters sneeuw zorgen en verwachten we ook laaghangende bewolking. De minima liggen rond het vriespunt in de Hoge Venen en rond 7 graden aan zee.

Morgenochtend verwachten we nevel en lage wolken in de buurt van de Duitse en Luxemburgse grens. Op de hoogten kan er nog een enkele winterse bui vallen. In Laag- en Midden-België is het gedeeltelijk bewolkt met regenbuien die vanaf de Noordzee vooral over de westelijke helft van het land trekken. Na de middag wordt het overwegend droog komen er brede opklaringen. De maxima liggen tussen 3 en 10 graden.

Langs de rand van een hogedrukgebied schuift dinsdag een sterk verzwakte storing over het land. 's Ochtends zijn er in het binnenland nog brede opklaringen, naarmate het front vordert, neemt de bewolking toe, maar blijft de kans op regen erg klein. De temperaturen bereiken 3 tot 11 graden.

Woensdag veel bewolking en eventueel lichte motregen, bij temperaturen van 6 tot 12 graden. Donderdag droog en gedeeltelijk bewolkt.