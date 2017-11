Grijze start van de week IB

06u43

Bron: Belga 1 AFP Kraanvogels vliegen in een grijze lucht. Vandaag krijgen we na het optrekken van het ochtendgrijs, dat vooral in het oosten van het land soms hardnekkig kan zijn, afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Er zijn nog enkele plaatselijke buien mogelijk, zeker in de voormiddag en vooral dan in het westen van het land. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. De wind is zwak uit noord tot noordwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het koud met brede opklaringen. Plaatselijk is er kans op nevel en aanvriezende mist. De minima gaan van +3 graden aan de kust en tot -4 graden op de Hoge Venen. De wind is meestal zwak uit veranderlijke en later uit zuidoostelijke richtingen

Zonnig

Na een koude ochtend wordt het dinsdag vrij zonnig. Het is rustig en droog, maar vrij fris, met maxima rond 10 graden. In de loop van de namiddag komt er meer bewolking in het oosten en ook in het westen.

Regen en bewolking

Woensdag wordt het bewolkt en neemt de kans op regen toe, zowel in het oosten als in het westen. Maxima rond 8 graden in het centrum van het land. Donderdag trekt een regenzone van west naar oost over het land. De wind wakkert aan en draait van zuidwest naar west tot noordwest. Maxima rond 9 graden.

Vrijdag neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten, gevolgd door regen. De maxima zijn dan rond 11 graden.