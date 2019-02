Grijze ochtend, maar opklaringen drukken door. En dan een zalig zonnig weekend ADN

22 februari 2019

06u45

Bron: Belga 0 Het is deze ochtend grijs met lage wolken, nevel en op vele plaatsen ook mist. In de loop van de dag komen er in het zuidoosten van het land opklaringen die zich langzaam uitbreiden naar het centrum en het westen van België. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden, zo verwacht het KMI.

Vanavond en -nacht komen er overal brede opklaringen. Op de Ardense hoogten is er kans op vorming van nevel of mist die soms aanvriest. De minima liggen tussen -1 graad in de Ardense valleien en +4 graden in het westen.

Het weekend belooft mooi en zonnig te worden. De maximumtemperaturen schommelen zaterdag tussen 9 en 14 graden. Na een vrij koude nacht wordt het zondag weer rustig en zonnig, met maxima tussen 9 en 13 graden.



Maandag wordt het opnieuw zonnig met soms wat hoge bewolking. Het is erg zacht met maxima rond 14 of 15 graden. Ook dinsdag is het zonnig, met maxima tot 16 graden. Woensdag krijgen we volop zon en stijgt de maximumtemperatuur eveneens tot 16 graden.

