Grijze en zwaarbewolkte dag IB

07u01

Bron: Belga 1 EPA Een bewolkte, grijze dag in Spaans Baskenland, gisteren. Vandaag is het grijs met in de voormiddag plaatselijk nevel of mist. Geleidelijk trekt de nevel op en kunnen er enkele opklaringen verschijnen, maar het blijft toch meestal zwaarbewolkt. Het blijft grotendeels droog maar in de namiddag bereikt een zwakke storing met lichte regen of motregen het westen van het land.

De maxima schommelen tussen 5 graden in de Ardennen en 11 graden in het westen van het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt met plaatselijk lichte regen of motregen. De minima liggen tussen 3 of 4 graden in de Ardennen en 9 graden aan zee. In het binnenland wordt de wind matig uit zuidwest. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordwest, die krimpt naar westzuidwest.

Neerslag

Morgen begint met een grijze hemel en wat lichte regen of motregen op verscheidene plaatsen. In de Ardennen kan er mogelijk wat meer neerslag vallen. In de namiddag wordt het tijdelijk droog. Vanuit het noorden drijven enkele opklaringen binnen. De maxima liggen tussen 7 en 11 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 11 en 13 graden elders. De wind is matig tot soms vrij krachtig en aan de kust vrij krachtig tot krachtig, en komt uit westelijke tot zuidwestelijke sector. Later ruimt de wind naar westelijke tot noordwestelijke sector.

Zachte zaterdag

Zaterdag is het eerst betrokken en regenachtig. Tijdelijk wordt er nog zachte lucht naar ons gestuurd, zodat we maxima tussen 10 graden in de Ardennen en 14 graden elders mogen verwachten. In de loop van de dag wordt het vanuit het noordwesten frisser en wisselvallig. Opklaringen wisselen af met bewolkte perioden met soms buien.

Wisselvallig weekend

Zondag en maandag blijft het wisselvallig met soms buien. De buien kunnen op de Ardense hoogten een winters karakter aannemen. Plaatselijk is een donderslag tevens mogelijk. Het wordt merkbaar frisser, met maxima tussen 2 of 3 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden aan zee. Dinsdag en woensdag wordt het tijdelijk droger. De maxima liggen rond 9 graden in het centrum.