Grijze en mistige maandag met af en toe lichte regen, ook rest van de week geregeld regen ADN

26 november 2018

06u38

Bron: Belga, KMI 0 De week start grijs en nevelig met af en toe lichte regen of motregen. In de oostelijke landshelft wordt het in de loop van de namiddag droger. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Ardense hoogten en 5 of 6 graden in Laag-België. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost, meldt het KMI.

Langs de noordflank van de Ardennen, in de Hoge Venen en in de streken rond Samber en Maas kan mist het zicht beperken tot minder dan 500 meter en plaatselijk tot minder dan 200 meter. Vanavond en vannacht wordt het mistig en miezerig. De minima liggen tussen 0 en 4 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Morgen is het eerst nog grijs en miezerig. In de loop van de dag komt de zon hier en daar wel even door het wolkendek piepen. 's Avonds en 's nachts gaat het regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 6 à 7 graden in Laag-België. De wind waait overwegend zwak uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen, naar de avond toenemend naar matig.

Woensdag wordt het zwaarbewolkt en is het ‘s ochtends op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt een storing het land in met perioden van regen. De maxima liggen tussen 4 graden in de Ardennen en 9 à 10 graden aan zee. De wind waait meestal matig uit zuidelijke richtingen.

Donderdag wordt een echte herfstdag met stevige wind uit zuid tot zuidwest en perioden van regen of buien. Met maxima in de buurt van 12 graden is het wel zacht voor de tijd van het jaar.

Vrijdag wordt wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima liggen rond 11 graden in het centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

Zaterdag begint de dag mogelijk droog met opklaringen, maar in de loop van de dag gaat het regenen vanaf het westen. De maxima liggen rond 9 graden in het centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

Zondag krijgen we vermoedelijk eerst regen, later buien. Dit zou ook gepaard gaan met een stevige wind uit zuid tot zuidwest. Het kwik zou uitkomen in de buurt van 11 of 12 graden.