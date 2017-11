Grijze dag met hier en daar een opklaring IB

07u14

De dag begint vandaag grijs en nevelig, met lokaal hardnekkige lage bewolking. In het noorden kan er nog een spatje motregen vallen. In de loop van de dag krijgen we dan toch de zon meer te zien en verschijnen er opklaringen. De maxima schommelen tussen 9 graden in Hoog-België en 13 of 14 graden in Vlaanderen.

Tegen de avond wisselen wolken en opklaringen elkaar af, met in de loop van de nacht toenemende bewolking vanuit Frankrijk. In het tweede deel van de nacht valt er vooral in het westen van het land lichte regen. Dat meldt het KMI.

Lichte regen

Lokaal kan er zaterdagochtend wat lichte regen vallen. Daarna is er nog kans op wat neerslag, maar in vele streken blijft het toch vaak droog met tijdelijk een paar opklaringen. Later overdag neemt de bewolking toe met op het einde van de namiddag opnieuw regen in het westen. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag trekt de regenzone van west naar oost over het land. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden in het centrum.

Wisselend tot zwaarbewolkt

Ook zondagochtend kan er nog regen vallen, maar dan hoofdzakelijk in het oosten. Al snel wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt met een paar buien, eventueel hier en daar met een donderslag. Het wordt minder zacht, met maxima van 6 tot 11 graden.

Maandag zijn de eerste buien opnieuw voor het westen, elders blijft het rustig en overwegend droog bij een afwisseling van zon en wolken. In het centrum liggen de maxima rond 10 of 11 graden en de minima dalen tot 3 of 4 graden.