Grijs en regenachtig begin van de dag, later opklaringen

26 oktober 2018

06u40

De dag begint vandaag opnieuw grijs, met hier en daar een spatje motregen. Deze middag bereikt een regenzone de kuststreek en vervolgens trekt die storing zuidoostwaarts over het land.

Deze neerslagzone wordt gevolgd door (brede) opklaringen, die echter nog afwisselen met een aantal buien. De maxima liggen tussen 7 graden in de Ardennen en 12 of 13 graden in Vlaanderen, meldt het KMI.

Aan het begin van de nacht verlaat de regenzone ons land richting Luxemburg en Duitsland. Vanaf de Noordzee kunnen er nog talrijke buien het land op drijven. Vooral aan zee is daarbij ook kans op onweer.

In de Ardennen kunnen lage wolken en nevel ontstaan. De minima liggen rond 1 of 2 graden in de Hoge Venen, rond 5 graden in het centrum en rond 7 of 8 graden aan zee. De wind waait matig en aan de zee wordt die tijdelijk vrij krachtig. Er is kans op rukwinden rond 50 kilometer per uur.

Morgen wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Over het westen en het noordwesten verwacht het KMI buien, met vooral in de kuststreek mogelijk ook onweer. In de andere streken is er ook kans op een paar lokale buien, maar blijft het meestal droog. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in de Kempen.

Zondag wordt het meestal bewolkt, maar overwegend droog. In de loop van de namiddag komt vanuit Frankrijk en Luxemburg een neerslagzone boven het zuidoosten van ons land te liggen. In de Ardennen kan er op sommige plaatsen wat smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Ardennen en 8 of 9 graden in het westen van het land. Een matige tot soms vrij krachtige noordoostenwind zal het koudegevoel nog zal versterken.