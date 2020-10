Exclusief voor abonnees

Griet Langedock: "Misschien is het morgen mijn laatste koers"

Inge Bosschaerts

10 oktober 2020

03u02

0

Ze is brandweervrouw, mama van vier en de enige vrouw in het bestuur van de wielerklassieker Gent-Wevelgem. Sinds begin dit jaar weet Griet Langedock (43) ook dat ze een ongeneeslijke nierziekte heeft. Een maand later was daar ook corona, en als risicopatiënte moest ze in quarantaine: twaalf weken lang mocht ze haar kinderen niet bij zich hebben. Maar morgen stáát Griet er weer, samen met de renners, aan de start van Gent-Wevelgem. "Misschien wordt het mijn laatste editie."